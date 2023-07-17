banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç adam parkta ölü bulundu

Gebze ilçesinde 25 yaşındaki genç adam, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Genç adam parkta ölü bulundu

17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:55

Olay, Osman Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı içinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan vatandaş hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği tespit edilidi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde, şahsın C.B. (25) olduğu belirlendi. Öte yandan C.B.'nin silahla başından vurulduğu öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe bilmiyordum"
Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı
En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla...
Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı
Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet...
Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe...
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam...

Haberi Oku