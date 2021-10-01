Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi

Darıca ilçesinde 19 Eylül'de deniz kenarında bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 11 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlattı.

El ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan ve yaklaşık 10 gündür denizde olduğu değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlendi.

Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye aldı.

Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirildi.

Polis, yattaki şüpheliler ile Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında ölen kişinin birlikte yaşadığı öne sürülen G.Ö'nün (54) de bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 zanlı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Sezer'in işkence edilerek öldürüldüğü, sandığa konularak denize bırakıldığı değerlendiriliyor.