ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

Gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

04 Ocak 2020 Cumartesi 19:45

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. 

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.  Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti. Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GözaltıEylemNakliyecilerGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 şüpheli tutuklandı 2 şüpheli tutuklandı
Eyleme katılan 8 kişi gözaltına alındı Eyleme katılan 8 kişi gözaltına alındı
Gebze'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu Gebze'de nakliyecilerden dijital takograf protestosu
Kocaeli'de geçen ay yaklaşık 36 kilogram eroin ele geçirildi Kocaeli'de geçen ay yaklaşık 36 kilogram eroin...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Çayırova'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Çayırova'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Haberi Oku