Gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti. Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı.