Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adem T.'yi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 26 farklı dolandırıcılık dosyasından aranan Adem T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı
Hac ve umre ibadeti yapmak isteyen kişileri 100 milyon TL dolandıran zanlı, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 26 farklı dolandırıcılık dosyasından arandığı öğrenildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adem T.'yi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 26 farklı dolandırıcılık dosyasından aranan Adem T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.