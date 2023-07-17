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Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı

Hac ve umre ibadeti yapmak isteyen kişileri 100 milyon TL dolandıran zanlı, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 26 farklı dolandırıcılık dosyasından arandığı öğrenildi.

Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı

17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:53

İddiaya göre, Adem T. isimli şüpheli, 2018 yılında hac ve umre ibadeti yapacak kişileri dolandırdı. Dolandırıcı, hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke'nin lüks bir otelinden devre mülk sattı. Onlarca hacı adayından para alan Adem T., bu kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti de gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan Adem T., 2018 yılında tutuklandı. Adem T.'nin, bir hava yolu şirketinden ucuza aldıkları biletlerin satışından kar payı dağıtma vaadi ile aralarında ünlü kişilerin de olduğu binden fazla kişiyi yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adem T.'yi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 26 farklı dolandırıcılık dosyasından aranan Adem T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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