"Hayali konteyner" çetesi yargı önünde

Kocaeli'de 2021 yılında meydana gelen olayda, 31 ilde 88 vatandaşın, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, "hayali konteyner" çetesine Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çete üyelerinin alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan "kapora" ve "nakliyat ücreti" adı altında para aldıkları ve bu paraları 3. şahıs vatandaşların banka hesaplarına gönderdikleri tespit edilmiş, vatandaşlardan para aldıktan sonra ise kayıplara karıştıkları bildirilmişti. Şüphelilerden Oğuzhan P., Ayhan Y., Ferat İ., Doğuş Buğra K. ve Murat B. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir süre tutuklu bulunan 5 şüpheli de, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





12 şüpheli hakkında dava açıldı

Dolandırıcılık olayına ilişkin Oğuzhan P., Ayhan Y., Ferat İ., Doğuş Buğra K., Murat B., Osman S., Hakan G., Umut T., Yusuf T., Mithat Y., Celal B., Hakan Ü. olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında 49 kişiyi dolandırdıkları sebebiyle dava açıldı. Soruşturmaya dahil edilen diğer olayların bu şüpheliler ile irtibatı tespit edilemediğinden 28 kişinin evrakı tefrik edildi.

İddianameden

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Hakan G.'nin, Ayhan Y. ile Oğuzhan P. ile birlikte dolandırıcılık yapmak için anlaştığı, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'daki çeşitli ilçelerde vatandaşları dolandırdıkları ifade edildi. Karasu, Yalova ve Körfez'de Oğuzhan P.'nin Ferat İ. ile birlikte mağdurları yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar ile arayarak aldattığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların, Oğuzhan P.'nin ve arkadaşı Umut T.'nın hesabına yatırıldığı kaydedildi.





Osman S.'nin Oğuzhan P.'ye yer temin ettiğinin, Oğuzhan P.'nin telefon hattı temini için Osman S. ile iletişime geçtiğinin belirtildiği iddianamede, Oğuzhan P.'nin iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada, suçta kullanılan bazı telefon ve SIM kartlarının tespit edildiği, şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde ise Oğuzhan P., Hakan G. ve Ayhan Y. arasında dolandırıcılık olaylarına ait görüşme yapıldığının belirlendiği vurgulandı.

Dolandırıcılık olayları tek dosyada birleştirildi

Aynı zamanda iddianamede, şüphelilerden Doğuş Buğra K.'nın, Hakan G.'nin ve Umut T.'nin banka hesaplarının kullanıldığı 48 farklı dolandırıcılık vakasına ilişkin başlatılan soruşturma dosyasının, hayali konteyner soruşturmasıyla birleştirildiği ifade edildi.

Dolandırıcılık için yer temin etmişler

Oğuzhan P.'nin, 2020 yılının mayıs ayında Ayhan Y. ve Hakan G. ile birlikte internet üzerinden satılık ilan kurgusuyla dolandırıcılık suçunu sürekli işleme konusunda anlaştıklarının kaydedildiği iddianamede, bu çerçevede Hakan G.'nin, söz konusu suçta kullanılmak üzere yetkili olduğu şirketine, kendisine ve Umut T.'ye ait banka, ticari ve kimlik bilgilerini verdiği, suçun işlenmesi için ise Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer temin ettikleri bilgisi yer aldı.

Şüphelilerin bu anlaşmasına Ferat İ.'nin de dahil olduğu, sonrasında Karamürsel-Yalova arasında faaliyet gösterdikleri, ardından şüphelilerin Körfez'de Osman S.'nin ikametinde faaliyetlerine devam ettiklerinin belirtildiği iddianamede, bir süre sonra Oğuzhan P.'nin, Ferat'ın suç örgütündeki görevine son verdiğine dikkat çekildi. Şüphelilerin Körfez'deki dolandırıcılık faaliyetleri sırasında Murat B.'nin de onların lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı ve suçtan elde edilen menfaatin transferlerinde yardım etmeye başladığı belirtildi.





İş bölümü yapmışlar

İddianamede, örgüt arasında iş bölümü yapıldığı bilgisi de yer aldı. İş bölümünü Oğuzhan P.'nin yaptığının ifade edildiği iddianemede, bu iş bölümüne göre Oğuzhan P.'nin internet sitelerine ilan verilmesinden, suçta kullanılan cep telefonu ve SIM kartlarının temin edilmesinden, mağdurlar ile telefon görüşmesi yapılmasından, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasından ve organizasyondan sorumlu olduğu; Ferhat İ.'nin de mağdurlar ile telefon görüşmesi yapmaktan sorumlu olduğu, Ayhan Y.'nin banka hesabı ve telefon hattı temininden sorumlu olduğu, Hakan G.'nin vergi levhası, ticari kayıtlar, bankadan para çekilmesi ve paranın ilgililere dağıtımından sorumlu olduğu, Doğuş Buğra K.'nın ve Umut T.'nin ise banka hesap bilgilerini paylaşmaktan sorumlu olduğu vurgulandı. Aynı zamanda iddianamede, Osman S.'nin taşınmazlarını dolandırıcılık için tahsis edip, Murat B.'nin de suç örgütünün lojistik ihtiyaçlarını karşılayıp, suç gelirinin dağıtımını sağlayarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri dile getirildi.

Muhtemel operasyonlar için önlem almışlar

Ayhan Y., Hakan G., Ferat İ., Doğuş Buğra K. ve Umut T.'nin, Oğuzhan P.'nin direktifi ve planlaması doğrultusunda hareket ettiklerinin, gizli haberleşme yöntemleri geliştirdiklerinin, yabancı şahıs adına kayıtlı telefon hattı kullanılmalarının, belirli periyotlarda suç işlenen adres ve suçta kullandıkları telefon ile hatlarını değiştirdiklerinin ve muhtemel operasyonlara karşı önlem aldıklarının vurgulandığı iddianamede, Oğuzhan P. ile Ferat İ.'nin Darıca'da faaliyet gösteren benzer gruplarla irtibatlı olduğu ve banka hesap bilgilerini kullanarak, bu gruplarla ortak çalıştıkları kanaatine varıldığı bilgisine yer verildi.

49 mağduru yaklaşık 197 bin TL dolandırıldı

İddianamede, Doğuş Buğra K. ve Hakan G.'nin soruşturma başlamadan önce Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak, suç örgütü ile ilgili ayrıntılı bilgi verdikleri ve haklarında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasını talep ettikleri de belirtildi. Öte yandan, şüphelilerin karıştığı dolandırıcılık olayları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, 12 zanlının 49 mağduru yaklaşık 197 bin TL dolandırıldığı ifade edildi.

Sanıklar işlediği her bir suç için ayrı ayrı cezalandırıldı

"Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçlarından 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanınca karar açıklandı. 39 olaya karışan Hakan G.'ye her işlediği suç için ayrı ayrı ceza verilirken toplam 121 yıl hapis cezası verildi. Hakan G.'nin 121 yıl hapis cezası 319 bin 60 TL'ye çevrildi. 10 suçtan yargılanan Oğuzhan P.'nin hakkında karar verilen 36 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası 77 bin 300 TL'ye çevrildi.

24 olaya karışan Umut T.'nin aldığı 73 yıl 9 ay hapis cezası 131 bin 886 TL'ye, 4 olaya karışan Doğuş Buğra K.'nın 15 yıl hapis cezası 24 bin 720 TL'ye, 4 olaya karışan Ayhan Y.'nin 15 yıl hapsi 24 bin 720 TL'ye, bir olaya karışan Mithat Y.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası 14 bin 580 TL, bir olaya karışan Hakan Ü.'nün 5 yıl hapsi 15 bin TL'ye, bir olaya karışan Yusuf T.'nin ise 5 yıl hapsi 15 bin TL'ye çevrildi.

İHA