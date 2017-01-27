Hırsızlar Yine İş Başında!

Kocaeli ve Bursa'daki iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kocaeli ve Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gölcük ilçesinde 3 ve Başiskele ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi üzerinden yapılan takibin ardından ekipler, Y.D, S.K, S.G, Ş.K. ve N.T'nin kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Çalışmalar sürerken, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki iş yerinden de hırsızlık yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine şüpheliler hakkında bilgi verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi çaldıkları malzemeler ve paralarla Bursa'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, S.G, Ş.K, ve N.T. tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KOCAELİ (AA)