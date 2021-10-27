Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

“Hırsızlık” suçundan 13 Yıl 4 Ay Ağır Hapis Cezası ile aranan M.T.A. (21) isimli şahıs, 27.10.2021 günü ilimiz Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon ile görevlilerimiz tarafından yakalanmıştır. Hükümlü şahıs, Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır.