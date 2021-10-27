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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

28 Ekim 2021 Perşembe 09:42

Hırsızlık suçundan 13 Yıl 4 Ay Ağır Hapis  Cezası ile aranan M.T.A. (21) isimli şahıs, 27.10.2021 günü ilimiz Gebze ilçesinde  düzenlenen operasyon ile  görevlilerimiz tarafından yakalanmıştır. Hükümlü şahıs, Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır.  

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

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