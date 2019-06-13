Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon bayisinden 6 bin lira değerinde 4 cep telefonu ile 1 diz üstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine kiralık araçla gelen 4 kişiden 2'sinin araçta beklerken, diğer şüphelilerin iş yerinin camını kırarak içeri girip hırsızlık yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin Gebze'de günlük kiralanan bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde bulunan T.K. (18) ve N.K. (15) ile polislerin geldiğini anlayınca dördüncü kattan atlayarak yaralanan M.K. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K. ve N.K. sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Vücudunda kırıklar oluşan M.K. ise hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilecek.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve çevre illerde benzer olaylara karıştıkları öğrenildi.

Körfez ilçesindeki hırsızlık olayına karıştığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen E.E'nin (19) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, 2 şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği görülüyor.