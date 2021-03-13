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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

13 Mart 2021 Cumartesi 13:17

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler E.Ö, K.Y, Y.C.E, B.A, Z.A. ve B.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.Ö, K.Y, Y.C.E. ve B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AA
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