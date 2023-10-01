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Hurda malzemelerinin altında kalan genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hurda malzemelerinin altında kalan genç hayatını kaybetti. Gencin babasının ‘Yavrum’ diyerek ağlaması yürek burktu.

Hurda malzemelerinin altında kalan genç hayatını kaybetti

01 Ekim 2023 Pazar 13:21

Olay, Sanayi Mahallesi Kuzey Sokak’taki hurda geri dönüşüm depolama alanında meydana geldi. İddiaya göre, Birol Deveci’nin üzerine hurda malzemeler düştü. Deveci’nin yardımına koşan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaların altından çıkartılan Deveci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Deveci’nin babasının ‘Yavrum’ diyerek ağlaması yürek burkarken, yere kapanan annesi de feryat etti.

Deveci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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