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Husumetli aileler barıştırıldı

Körfez ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Husumetli aileler barıştırıldı

13 Kasım 2022 Pazar 10:59

Esentepe Mahallesi'nde 19 Haziran'da bir kadının öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından aralarında husumet oluşan Şencan ve Dağtekin ailelerinin temsilcileri, Valilik koordinasyonunda Türkiye Romanlar Konfederasyonunun girişimleriyle barıştırıldı.
Daha sonra kavgada hayatını kaybeden Gülten Şencan ve ailesinin evinin bulunduğu sokakta Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Konfederasyon başkanı Ahmet Çokyaşar, gazetecilere, kamuoyuna "çeyrek altın yüzünden çıkan kavga" şeklinde yansıyan, bir kadının hayatını kaybettiği olayın ardından Şencan ve Dağtekin aileleri arasında husumet meydana geldiğini söyledi.
Bu husumetin bitmesi için kavgada hayatını kaybeden kadının oğlundan ricada bulunduklarını belirten Çokyaşar, "O çok dertliydi. Onun derdiyle dertlendik. Bu durumun daha fazla büyümemesi için çaba sarf ettik. O da büyüklük gösterdi. Bugün yaşanan bu olaylardan dolayı Mevlid-i Şerif okundu." diye konuştu.
Gökhan Şencan da karşı tarafla görüşerek anlaştıklarını dile getirerek, aralarındaki husumetin bitmesini istediklerini kaydetti.
Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci ise husumet gütmenin topluma da zararı olduğunu aktararak, girişimlerle aileler arasında barışın sağlandığını dile getirdi.
Programa, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kaymakam Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İl Müftüsü Sinan Cihan ve vatandaşlar katıldı.



AA
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