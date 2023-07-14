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İçi yolcu dolu otobüste dehşet anları: Yolcu almak için durdu, kurşunlandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüs, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yolcu almak için durduğu sırada kurşunlandı. Yolcuların yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

İçi yolcu dolu otobüste dehşet anları: Yolcu almak için durdu, kurşunlandı

14 Temmuz 2023 Cuma 11:05

Olay, gece saatlerinde Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a giden şehirlerarası yolcu otobüsü, Çayırova'da yolcu almak için durduğu sırada kurşunlandı. İçi yolcu dolu otobüsün kurşunlandığı anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcuların, özellikle çocukların büyük korku yaşadığı ve bağırdığı görüldü. Aynı zamanda görüntülerde, bir kişinin yolculara, "yere yatın", "kafalarınızı eğin" uyarısında bulunduğu da duyuldu. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı ancak otobüste hasar oluştuğu bildirildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı.

 

Kavgayı ayıran şoförün otobüsünü kurşunladılar

İstanbul'dan Sinop'a giden yolcu otobüsünün şoförünün, başka bir otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün tartıştığını gördüğü, aracını durdurduğu ve tartışan sürücüleri ayırdığı öğrenildi. Yoluna devam eden şoförün, olaydan bir süre sonra Çayırova'dan yolcu almak için durduğu sırada otobüsün önünün kesildiği ve kurşunlandığı bildirildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin otomobildeki şahıslar olduğu, asıl amaçları tartıştıkları şoförün otobüsünü kurşunlamak olan şüphelilerin araçları karıştırarak, kavgayı ayıran şoförün otobüsünü kurşunladıkları iddia edildi.



İHA
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