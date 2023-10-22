İki grup arasında kavga: 3 kişi bıçaklandı, bir kişi de kalp krizi geçirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı, bir kişide de kalp krizi geçirdi.

Olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Cemre Sokakta bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olan iki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada iki gruptan toplam 3 kişi bıçakla yaralandı. Bir kişi de kalp krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa çevre hastaneye kaldırdı.

Öte yandan yaralıların aileleri de çocuklarını o durumda görünce feryat etti. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.











İHA