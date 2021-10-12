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İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çayırova ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

12 Ekim 2021 Salı 09:37


Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi kesişiminde E.Ç. idaresindeki 34 UG 3228 plakalı otomobil ile H.P. yönetimindeki 75 AY 947 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.P. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.Ç'nin yapılan alkol testinde 30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan sürücü, ekiplere mukavemette bulundu.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü E.Ç'nin sürücü belgesini yaklaşık 1 ay önce geri aldığı öğrenildi.



AA
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