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İkiz çekle araç dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de online alışveriş sitelerinde araçlarını satan kişilere "ikiz çek" vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İkiz çekle araç dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

04 Ekim 2023 Çarşamba 09:26

İnternet üzerinden binek otomobil, deniz motoru, forklift ve ATV (arazi aracı) gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yapan, ardından da vatandaşları dolandıran şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı.

Dolandırıcıların, araç satışı yapan kişilerle sürekli iletişim halinde olduğu, fiyatta anlaştıktan sonra ise onlara "ikiz çek" vererek, araçları aldıkları ve ardından olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Bu ve buna benzer yöntemlerle 14 kişiyi dolandıran, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliler, siber suçların 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 şüpheli ise tutuklandı.




İHA
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