İl emniyet müdrülüğü denetimlerin'de hafta sonunuda boş geçmedi

Yapılan açıklamada:Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 08.03.2021-14.03.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 60 olayda, toplam 106 şahsa ADLİ İŞLEM Başlatılmış, bu şahıslardan 15’i Tutuklanmış, 12’si Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 78 şahıs Serbest kalmış, 1 şahıs Adli Makamlara Mevcutlu sevk edilecektir.