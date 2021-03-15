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İl emniyet müdrülüğü denetimlerin'de hafta sonunuda boş geçmedi

Yapılan açıklamada:Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 08.03.2021-14.03.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 60 olayda, toplam 106 şahsa ADLİ İŞLEM Başlatılmış, bu şahıslardan 15’i Tutuklanmış, 12’si Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 78 şahıs Serbest kalmış, 1 şahıs Adli Makamlara Mevcutlu sevk edilecektir.

İl emniyet müdrülüğü denetimlerin'de hafta sonunuda boş geçmedi

15 Mart 2021 Pazartesi 16:06

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 115 gr ESRAR,
 385 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
 130 gr METAMFETAMİN,
 3 gr KOKAİN,
 2 ad ECSTASY,
 14 ad SENTETİK ECZA ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
 1 ad TABANCA,
 11 ad FİŞEK,
 2 ad HASSAS TERAZİ,
 2.94 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01.03.2021 – 07.03. 2021 tarihleri arasında İlimiz
genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 2 olayda, 3 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup, 3 şahıs
hakkında da Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 20 gr ESRAR,
 10 ad CAPTAGON ele geçirilmiştir.
Uyuşturucu ile olan mücadelemiz aralıksız, kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
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