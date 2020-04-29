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il Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama

İl Emniyet Müdürlüğümüzce Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından uygulanması ile ilgili olarak 28.04.2020 günü İlimiz genelinde denetimler yapılmıştır. Yapılan denetimlerde, 1700 iş yeri ve 3840 şahıs kontrol edilmiş;

il Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:36

 il Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre


 

ü  Karantina kurallarını ihlal eden 33 şahsa,

ü  Sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 20 şahsa,

ü  Sosyal mesafe ihlali yapan 58 şahsa,

ü  Seyahat izni olmadan seyahat eden 10 şahsa idari para cezası yazılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen ihlallerden toplam 121 şahsa idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde 8 aranan şahıs da yakalanmıştır. Ayrıca izin verilen çalışma saatlerine uymayan 2 iş yerine de idari para cezası uygulanmıştır.

 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

 

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                   

         KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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