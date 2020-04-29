il Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama

ü Karantina kurallarını ihlal eden 33 şahsa,
ü Sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 20 şahsa,
ü Sosyal mesafe ihlali yapan 58 şahsa,
ü Seyahat izni olmadan seyahat eden 10 şahsa idari para cezası yazılmıştır.
Yukarıda belirtilen ihlallerden toplam 121 şahsa idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde 8 aranan şahıs da yakalanmıştır. Ayrıca izin verilen çalışma saatlerine uymayan 2 iş yerine de idari para cezası uygulanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ