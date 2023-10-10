İl Jandarma göz açtırmıyor!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, trafik kazaların önlenmesi ve kaza sonucu ölüm/yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 01 Eylül– 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 910 sürücü ve 407 öğrenci ve yaya olmak üzere toplam 1.317 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, icra edilen trafik denetimleri kapsamında; 95.302 araç kontrol edilmiş olup, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler yapılarak 606 araç trafikten men edilmiş, 49 sürücü belgesine el konulduğu bildirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmaları tarafından 2023 Eylül ayı içerisinde; 1 ölümlü trafik kazası, 47 yaralanmalı trafik kazası, 107 maddi hasarlı trafik kazası, olmak üzere toplam (155) trafik kazasına müdahale ederken, trafik kazaları sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 72 vatandaşımızın da yaralandığı belirtildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik denetim ve kontrol faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak devam edilmekte.