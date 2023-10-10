banner945
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İl Jandarma göz açtırmıyor!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, trafik kazaların önlenmesi ve kaza sonucu ölüm/yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 01 Eylül– 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 910 sürücü ve 407 öğrenci ve yaya olmak üzere toplam 1.317 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

İl Jandarma göz açtırmıyor!

10 Ekim 2023 Salı 10:21

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, icra edilen trafik denetimleri kapsamında; 95.302 araç kontrol edilmiş olup, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler yapılarak 606 araç trafikten men edilmiş, 49 sürücü belgesine el konulduğu bildirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmaları tarafından 2023 Eylül ayı içerisinde; 1 ölümlü trafik kazası, 47 yaralanmalı trafik kazası, 107 maddi hasarlı trafik kazası, olmak üzere toplam (155) trafik kazasına müdahale ederken, trafik kazaları sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 72 vatandaşımızın da yaralandığı belirtildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik denetim ve kontrol faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak devam edilmekte.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başkan Akarca, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Stoyanov’u kabul etti Başkan Akarca, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri...
Sıfır araçların yüklü olduğu tır makaslama yaptı Sıfır araçların yüklü olduğu tır makaslama...
Yangını gören mahalleli sokağa döküldü Yangını gören mahalleli sokağa döküldü
Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip...
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir restoranda çıkan yangın sebebiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Haberi Oku