İlçede çıkan kavga büyüdü, olaylara çevik kuvvet müdahale etti

Olay, dün gece 22.30 sırlarında Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘bir evcil bir köpeğin' zehirlendiği iddiası üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale etti. Köpeğin ölüm sebebinin tespitiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli Valiliği ve emniyetinden açıklama geldi

Öte yandan, hem Kocaeli Valiliği hem de Kocaeli emniyeti olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklımada, "02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdehale edilmiştir. Olaya karışan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan adli işlemlerin ardından, yabancı olanlardan 10 şahıs Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne deport edilmek üzere teslim edilmiştir. Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır. Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "02.07.2023 günü İlimiz Dilovası İlçesinde, evcil hayvanın zehirlenmesi iddiası sonrası meydana gelen olaya kısa süre içerisinde müdahale edilerek, olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine deport edilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune, ilgili kuruma gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



