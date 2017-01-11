İlk İddianame Kabul Edildi!

"Silahlı örgüte üye olmak" suçundan bir sanığın yargılanacağı davanın görülmesine 13 Ocak'ta başlanacak

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan avukat S.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame üzerindeki işlemlerini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın görülmesine 13 Ocak Cuma günü başlanmasına hükmetti.

İddianamede, tutuklu sanık S.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "silahlı örgüte üye olmak" suçunu düzenleyen ilgili maddesi uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.



KOCAELİ (AA)