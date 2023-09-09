İnşaatta çıkan yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Kara Yolu Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde ve yanan inşaat malzemelerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA