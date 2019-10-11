İNTERNET FARELERİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yaşları 17 ile 20 arasında değişen 8 kişilik bir çetenin, akıllara durgunluk veren bir sitem ile banka müşterilerini dolandırarak hesaplarını boşalttıkları tespit edildi.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yapmış oldukları teknik ve fiziki takip sonucu, çetenin ülkemizde faaliyet gösteren 3 ayrı bankanın internet sitelerine birebir benzeyen sahte internet sitesi hazırladıkları belirlendi. Şüphelilerin hazırladıkları bu feyk siteleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden herkesin görüp erişebileceği şekilde cazip ve ilgi çekici reklam metinleri ile yayınladıkları tespit edildi.

Cazip reklamları görerek, tuzak linki tıklayan banka müşterilerinin, site aracılığı ile kimlik numarası, nüfus bilgileri ve banka bilgilerini verdiği, şüphelilerin banka müşterilerinin hesaplarına bu bilgiler ile erişim sağlayarak, hesapta bulunan paraları birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına ve cebe havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit etti. Ayrıca şahısların bu paraları telefonların yüklü olan özel program programları aracılığı ile QR kod yöntemini kullanarak nakde çevirdikleri belirlendi.Kurdukları sistem ile 100 bine yakın banka müştesinin hesap bilgilerine erişen ve 2 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen çete ile ilgili yeterli delil ve bilgiye ulaşan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kocaeli Merkezli Adana ve İstanbul illerinde 08. 10. 2019 günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.A(20), M.İ.S(19), İ.B.Ş(20), O.Ö(20),T.E(20), Y.T(20) ,T.A(17) ve M.T(20) isimli 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde çok sayıda dijital meteryal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, bilişim sistemleri aracılığı ile nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, suç gelirinin aklanması iddiaları ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlanırken, şahısların kazandıkları para ile sürdükleri lüks yaşam da ele geçirilen fotoğraflar ile ortaya çıktı İşlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.