İş yerinden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesindeki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların E.K. ile E.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA