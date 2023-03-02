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İş yerine gelip çalışana kurşun yağdırdılar(videolu haber)

Gebze ilçesinde 2 şahıs, hediyelik eşya dükkanına gelerek iş yeri çalışanına kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

İş yerine gelip çalışana kurşun yağdırdılar(videolu haber)

02 Mart 2023 Perşembe 19:49

 
  Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1201/3 Sokak üzerinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen M.Y. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, hediyelik eşya dükkanına gelerek iş yeri çalışanı olan Furkan A.’yı sordu. Daha sonra Furkan A.’yı gören M.Y., yanında getirdiği tabancayı çıkararak gence doğru 6 el ateş etti. Furkan A., karın boşluğuna isabet eden mermiyle yaralanırken, 2 şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Furkan A., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Furkan A.’yı yaralayıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 
 





İHA
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