İşçi servisi devrildi: 11 kişi hastanelere taşındı!

Kaza, Gebze Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan 08.00 vardiyası değişimindeki işçileri alan servis aracı dönüş yoluna geçti. Gökhan A. (30) idaresindeki 41 P 5625 plakalı servis otobüsü, İbrahim Ağa Caddesi üzerinde buzlu yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol ortasında kaldırımı aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 11 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla otobüsün ön camı ve acil çıkış penceresinden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ve Darıca Farabi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yolda polis ekipleri ters yöne giren sürücülerle zaman zaman zor anlar yaşadı. Daha sonra kaza yapan servis aracının çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kocaeli gazetesi