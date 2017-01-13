İşçi servisi devrildi: 11 kişi hastanelere taşındı!

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla otobüsün ön camı ve acil çıkış penceresinden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ve Darıca Farabi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yolda polis ekipleri ters yöne giren sürücülerle zaman zaman zor anlar yaşadı. Daha sonra kaza yapan servis aracının çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kocaeli gazetesi