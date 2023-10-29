İsrail’de Esir Protestoları Sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nda çok sayıda İsrail vatandaşı Gazze’ye kaçırılarak esir alınmıştı. İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen yüzlerce kişi ise başkent Tel Aviv’deki protesto gösterilerini sürdürüyor. Başkentin merkezindeki Kaplan caddesinde toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki göstererek, Netanyahu’ya ithafen “suçlu” yazan mumlar yaktı. Göstericiler, “Çocuklarımızı geri getirin” pankartları taşıyarak, Netanyahu’nun derhal görevden alınması çağrısında bulundu.





İHA