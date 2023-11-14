İstinat duvarı çökmüştü, hasarın boyutu ortaya çıktı

Olay, dün gece saatlerinde Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi Gönenç Sokak'ta inşaat yapılan bölgede meydana geldi. Yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı. Çökmenin meydana geldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgeyi şeritle kapatarak ulaşıma kapattı.

Hasarın boyutu gündüz daha net ortaya çıktı.









İHA