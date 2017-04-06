İzmit-Kandıra yolunda kazalar azalacak

DUBLE YOL KAZALARI AZALTACAK
Halkıyla bütünleşmiş ve güçlü iktidarın vatandaşın problemlerini çözme konusunda iradesini nasıl ortaya koyduğuna şahit oluyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti döneminde insanımız için sayısız hizmet üretildi. İşte bunlardan bir tanesi de İzmit-Kandıra arası yapımına başladığımız bölünmüş yoldur. Bu projenin güzergâh üzerinde yaşanan kazaları da azaltacağına inanıyorum. Her geçen gün yollarımızın kalitesi de yükseliyor diyerek açıklamasını tamamladı.
BÜYÜKŞEHİR İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ
Devletin tek kalemde il merkeziyle ilçe merkezini birleştirme için bölünmüş yola 218 milyon TLyi harcamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Kökende, Kefkene de kadar gidecek duble yolumuz Kandıra ilçemiz için çok güzel olacak. Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimlerde bizler vatandaşımız hizmetindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok koordineli biçimde çalışıyoruz. İnanıyorum ki her geçen gün daha güzel eserleri Kandıramıza kazandıracağız şeklinde konuştu. İncele Karayolları çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.