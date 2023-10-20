İzmit'te Çocuk Mağazasını, Sakarya'da Marketleri Soyan Hırsızlar Dönüş Yolunda Yakayı Ele Verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çocuk mağazasından 5 bin 300 TL değerinde kıyafet çalan 3 şüpheli, hırsızlık için gittikleri Sakarya'dan İstanbul'a dönerken yakayı ele verdi.