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Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü

Kayak merkezi olan Kartepe'de üzerine çığ düşen araçlara yardım için bölgeye giden jandarma ekipleri, üzerilerine düşen çığın altında kaldı.

Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü

29 Aralık 2016 Perşembe 21:47

Tatil için Kartepe’ye gelen ve dönüş yolunda otomobillerinin üzerine çığ düşen bir guruba yardım için bölgeye giden jandarma ekipleri de çığ altında kaldı. Çığ altında kalan otomobillerden vatandaşların çıkarılmasına yardımcı olan ekiplerin kullandığı aracın da yamaçtan kopup gelen çığ kütlesinin altında kaldığı öğrenildi. Çığ altında kalan jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, kayak merkezi istikametine araç girişinin durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak: Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü

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Jandarma Ekiplerinin üzerine çığ Düştü
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