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Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Kaçak üretilen 3 bin litre şarap, 164 litre etil alkol, 132 litre rakı, 22 litre viski, 20 litre anason ele geçirildi

Kaçak İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:07

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, 164 litre etil alkol ve 20 litre anason ile kaçak olarak üretilen 3 bin litre şarap, 132 litre rakı, 22 litre viski, doluma hazır 70 şişe, sahte rakı imalatında kullanılan 4 dinlendirme fıçısı, 2 tabanca, 12 mermi ve 160 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö, H.A.D. ve S.T. gözaltına alındı.




AA
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Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

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