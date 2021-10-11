banner677
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:54

Beylikbağı Mahallesi'nde Ankara istikametine giden K.K. idaresindeki 41 AFC 224 plakalı motosiklet, Feniş mevkisinde kaldırıma çarptı.

Yola savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi...
Raf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Raf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
3 düzensiz göçmen yakalandı 3 düzensiz göçmen yakalandı
3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili...
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü Plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi...
Gölcük ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen belediye işçisi defnedildi.

Haberi Oku