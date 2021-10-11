Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Beylikbağı Mahallesi'nde Ankara istikametine giden K.K. idaresindeki 41 AFC 224 plakalı motosiklet, Feniş mevkisinde kaldırıma çarptı.
Yola savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
AA
Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde Ankara istikametine giden K.K. idaresindeki 41 AFC 224 plakalı motosiklet, Feniş mevkisinde kaldırıma çarptı.
Yola savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.