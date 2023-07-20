banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon, kör noktasında kalan otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi, sürücü yaralandı.

Kamyon, kör noktasına giren otomobile çarptı

20 Temmuz 2023 Perşembe 14:16

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Kocaeli Valiliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan G.S. hakimiyetindeki 41 GM 170 plakalı kamyon, sol şeride geçtiği esnada kör noktada kalan Sevilay. Ş. idaresindeki 41 F0389 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, bariyere de çarparak ters istikamette durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Sevilay Ş. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Girdiği Tavanda Mahsur Kalan Haylaz Kedi Led Aydınlatma Sökülerek Kurtarıldı Girdiği Tavanda Mahsur Kalan Haylaz Kedi Led Aydınlatma...
Zincirleme Kazada Servis Minibüsündeki 4 İşçi Yaralandı Zincirleme Kazada Servis Minibüsündeki 4 İşçi...
Polis, Ölümün Kıyısından Böyle Çekip Aldı Polis, Ölümün Kıyısından Böyle Çekip Aldı
Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak kurtuldu Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak...
TEM'de hız gösterge ibresi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı TEM'de hız gösterge ibresi 140'ta takılı kalan...
TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı, trafik felç oldu: 3 yaralı TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Girdiği Tavanda Mahsur Kalan Haylaz Kedi Led...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde halı dükkanının tavanına giren kedi çıkış yolunu bulamayınca esnaf seferber...

Haberi Oku