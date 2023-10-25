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Kartepe'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kartepe'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:40

Kaza, Çayırköy Mahallesi Çulhane Caddesi Goodyear Köprüsü mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AAU 131 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan N.A. idaresindeki 41 AN 512 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan N.A.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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