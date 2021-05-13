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Kartepede otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kartepe ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Kartepede otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:47

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'ın (20) kullandığı 41 NZ 516 plakalı otomobil, Suadiye Çepni Caddesi'nde kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Başaran (20), itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Mehmet Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yunus Emre Başaran özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KOCAELİ (AA) - 

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