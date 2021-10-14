Kasten Adam Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğümüzce 14.10.2021 günü, İlimiz İzmit İlçesinde Ömer Tükçakal Bulvarı mevkiinde Polis Memurumuz B.Y.’nin görevli bulunduğu esnada kasten yaralanması olayı ile ilgili olayın şüphelisi B.S. isimli şahıs 18.10.2021 günü görevli ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheli, 19.10.2021 günü sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ