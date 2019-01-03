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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Gebze'de bir esnaf, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isterken bıçaklandı.

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

03 Ocak 2019 Perşembe 08:42

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 Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi'nde 3 lise öğrencisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler yumruklaşmaya başladı.

Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen esnaf Oğuz Bıçakçı, öğrencilerden biri tarafından bıçakla sol bacağından yaralandı. Daha sonra öğrenciler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



AA
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KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDIGebze
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