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Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gebze'de kavşakta 2 otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Araçların yol kenarına savrulduğu kazada yaralanan olmadı.

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:17

 Kaza, İstasyon Kavşağı’ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze istikametinde seyir halinde olan ticari taksi ile Eskihisar istikametinde seyir halinde Citroen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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