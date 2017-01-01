Kavşakta feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı

2016’nın son dakikalarında İzmit Santal Kavşağı mevkisinde hafif ticari aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’1 ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İzmit Santal Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Gazanfer Bilge Bulvarından Umuttepe istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki Eyüp Şen idaresindeki 16 LH 412 plakalı hafif ticari araç, Turan Güneş Caddesinden Cumhuriyet Parkı istikametine seyir halinde olan Özkan Özkol (45) idaresindeki 41 T 0291 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak trafik ışığının direğine çarptıktan sonra durdu. Araçta sıkıştılar Kazada hafif ticari araç içindekiler bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılardan ticari taksi sürücüsü Özkan Özkol ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, yanındaki yolcu Büşra Okumuş (22) İzmit Seka Devlet Hastanesine, ağır yaralanan Eren Ekmen ile hafif yaralanan Emirhan Güven (19) Kocaeli Devlet Hastanesine, Eyüp Şen ile Baran Boz, Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, Serdar Erdem (20) ile Fevzi Can Topal (17) İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor Kazada kullanılamaz hale gelen her iki araç da olay yerine gelen çekicilerle otoparka götürüldü. Ağır yaralanan Eren Ekmen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Eyüp Şen’in kullandığı hafif ticari aracın kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Öte yandan kaza yapan araçtan yola çok sayıda alkol şişesi savruldu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.