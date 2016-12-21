Kaygan zemin kazayı da beraberinde getirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi Hava Radar Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 VB 491 plakalı otomobil ile 41 ST 129 plakalı çift kabin kamyonet kavşakta kaygan zemin sebebiyle çarpıştı. Kazada 41 VB 491 plakalı otomobilde bulunun Y.A. isimli kadın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.