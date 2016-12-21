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Kaygan zemin kazayı da beraberinde getirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaygan zemin kazayı da beraberinde getirdi

21 Aralık 2016 Çarşamba 20:55

 Edinilen bilgiye göre kaza, Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi Hava Radar Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 VB 491 plakalı otomobil ile 41 ST 129 plakalı çift kabin kamyonet kavşakta kaygan zemin sebebiyle çarpıştı. Kazada 41 VB 491 plakalı otomobilde bulunun Y.A. isimli kadın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kaygan Zemin Kazayı Da Beraberinde Getirdi
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