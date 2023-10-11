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Kayınbiraderini öldürmüştü, detaylar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavgada kayınbiraderini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen maktulün oğlu, olay günü halasının babasına hakaret içerikli mesajlar attığını söyleyerek, "Su almak için markete gidip döndüğümde eniştem Cemalettin'in babama ateş ettiğini gördüm. Daha sonra silahı babamın başına dayayarak, 'Kafana sıkayım mı?' dedi. Enişteme hemen müdahale ettim. Daha sonra eniştem ve halam olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Kayınbiraderini öldürmüştü, detaylar ortaya çıktı

11 Ekim 2023 Çarşamba 10:09

Olay, 21 Temmuz 2022 tarihinde Hacıosman Mahallesinde meydana geldi. Arzu A. ve kardeşi Yavuz Özdemir (49) arasında tartışma çıktı. Olaya Arzu A.'nın eşi Cemalettin A.'nın da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Cemalettin A., kayınbiraderi Yavuz Özdemir'i tabanca ile iki bacağından vurarak yaraladı. Polis ekiplerince yakalanan Cemalettin A. ile Arzu A., ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Cemalettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arzu A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yavuz Özdemir ise olaydan 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Cemalettin A., taraf avukatları ve aileler hazır b ulundu. "Azmettirme" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Arzu A. ise duruşmaya katılmadı.

 

"Yavuz ile Arzu'nun eşi Cemalettin sürekli takışıyorlardı"

Duruşmada dinlenen maktulün ve sanık Arzu A.'nın annesi Necla Özdemir, "Abla kardeş arasında herhangi olumsuz bir durum yoktu. Yavuz ile Arzu'nun eşi Cemalettin sürekli takışıyorlardı. Sanıkların bir oğlu var. Bu çocuğu daha önce başkalarına kaçmış kızla evlendirdiler. Yavuz bu durumu tasvip etmediği için sanıklarla aralarında anlaşmazlık yaşandı. Gelinlerinin evden kaçtığını ve tekrardan eve aldıklarını öğrenince Yavuz çok sinirlendi ve durumu kabullenemeyerek babasına anlattı. Eşim 'Sinirlenme, bu durumu kendine yediremiyorsan onlarla konuşmazsın' dedi. Ben de oğlum ile kızımın karşılaşmaması ve tartışmaması için Arzu'yu arayarak bize gelmemesini söyledim. Kızımda bunu duyunca kızdı ve beni telefondan engelledi. Bu konuşmamızdan dolayı Arzu kardeşi Yavuz'a hakaret içerikli mesaj atmış. Yavuz eve gelerek babasına Arzu'nun kendisine gönderdiği hakaret içerikli mesajları gösterdi. Olay bundan sonra yaşandı. Sanık Cemalettin yavrumu elimden aldı. Aslan gibi oğlum gitti, eşim üzüntüden vefat etti, kızım kanser oldu. Benim canım gitti" dedi.

 

"Halam ve babam arasında anlaşmazlık vardı"

Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen maktulün oğlu Batuhan Özdemir, "Halam ve babam arasında çekememezlikten dolayı anlaşmazlık vardı. Tartışmanın sebebi miras değil çünkü herhangi bir mirasımız yok. Olay günü halam Arzu, babama ağır hakaretler içeren mesajlar attı. Halam daha önce de bu tür mesajlar babama atmıştı. Babam mesajlara cevap vermedi. Olay günü halam, babamla yaptığı telefon görüşmesinde küfürler ederek, 'İn lan caddeye, benden mi korkuyorsun?' diye söyledi. Babamda 'Geliyorum' diyerek aşağıya indi. Ben de babamın peşinden gittim. Olay mahalline gittiğimizde halamla babam arasında konuşma geçti. Babam damağının kuruduğunu söyleyerek benden su istedi. Su almak için markete gidip döndüğümde eniştem Cemalettin'in babama ateş ettiğini gördüm. Daha sonra silahı babamın başına dayayarak, 'Kafana sıkayım mı?' dedi. Enişteme hemen müdahale ettim. Daha sonra eniştem ve halam olay yerinden uzaklaştı" şeklinde konuştu.



İHA
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