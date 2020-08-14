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Kaza; 8 jandarma personeli yaralı!

Körfez'de jandarma personelini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaralandı.

Kaza; 8 jandarma personeli yaralı!

14 Ağustos 2020 Cuma 10:49

Görevden dönen jandarma personelini taşıyan 41 KL 239 plakalı midibüs, İlimtepe yolunda rampa aşağı inerken freninin tutmaması üzerine sürücünün manevra yapması sonucu bir otomobile, ardından cami duvarına çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma personeli, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Vali Seddar Yavuz,  kazanın tek taraflı meydana geldiğini söyledi.Kazada yaralananların olduğunu ifade eden Yavuz, bütün ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.



AA
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