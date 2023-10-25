Kaza Ve Ölüm Olmasın Diye Gece Gündüz Çalışıyorlar

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:13
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi, trafik kazaları ile kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirmek için çalışma yapıyor. Ekipler, araçların teknik şartlara uygunluğu ve yola elverişlilik denetimlerini gerçekleştirerek sürücülere daha güvenli yolculuk sağlıyor. Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetim Timi tarafından yol kenarı kontrol noktalarında, araç muayene istasyonları gibi birçok yerde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, plaka şase motor numarası uygunluğu, fren ekipmanları, ışık donanımı, arka ve yan koruma çerçevesi ile arka işaret levhası, bulundurması zorunlu donanımlar, duman-gürültü durumu, lastik kontrolü, gabari ölçütleri, takograf-taksimetre, src, psikoteknik ve yetki belgesi kontrolleri yapıyor.
İHA
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