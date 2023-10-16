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Kaza yapmamak için direksiyonu kırdı, çukura düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırarak hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki şebeke çukuruna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapmamak için direksiyonu kırdı, çukura düştü

16 Ekim 2023 Pazartesi 16:10

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önünde seyreden Aslı E. yönetimindeki 41 B 1788 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için aniden direksiyonu kıran İksan D. idaresindeki 34 SJ 7348 plakalı otomobil, İSU'ya ait şebeke çukuruna düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak, sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.








İHA
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