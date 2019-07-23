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ASAYİŞ:
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Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

İş kurmak amacıyla Türkiye'ye gelen yabancıları, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları yakalandı

23 Temmuz 2019 Salı 09:28

Antalya'dan İstanbul'a iş kurmak amacıyla giden Irak vatandaşının, Anadolu Otoyolu Kartepe mevkisinde kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 5 bin dolarının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Araç plakalarını tespit edilen ekipler, şüpheliler S.S. (30), İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J'yi (46) düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden S.S, İran uyruklu M.M. ile A.I. tutuklandı, A.J. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce de İstanbul'da Kuveyt, Afganistan, Irak ve Özbekistan uyruklu kişileri benzer yöntemlerle gasbettiğini ve Ankara'da da 5 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Şüphelilerin, Afganistan'dan Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelen bir ailenin de 2 bin 500 dolarını aynı yöntemle aldığı öğrenildi.

Ayrı olaylardan 100 bin lira gasbeden şüphelilerin, Ankara'da lüks bir hayat yaşadığı belirlendi.

S.S'ye ait otomobil kiralama dükkanından başkaları adına kiralanan ve sahte plaka takılan araçların da şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edildi.



AA
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