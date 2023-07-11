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Kendisini Polis Olarak Tanıttığı Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

Kocaeli'de kendisini sivil polis olarak tanıtıp, 16 yaşındaki genç kızı tehditle ıssız bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kendisini Polis Olarak Tanıttığı Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

11 Temmuz 2023 Salı 15:49

Olay, 2018 yılında İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şüpheli, sahilde yürüdüğü esnada tanıdığını iddia ettiği K.S.'nin yanına gitti. M.B., K.S.'ye bilinmeyen bir sebeple tokat attı. Panikleyen K.S. ve yanındaki R.M.D. isimli genç kız, M.B.'nin yanından koşarak uzaklaştı. Bunun üzerine M.B., yeniden iki gencin yanına gitti. İddiaya göre, K.S.'yi kovan M.B., R.M.D.'ye de kendisini sivil polis olarak tanıttı ve anket yapacağını söyleyerek, onu sahilde başka bir alana götürdü. Olay tarihinde 16 yaşında olan R.M.D., M.B.'nin davranışlarını şüpheli bularak, polis kimliğini göstermesini istedi. M.B. ise genç kıza yabancı bir kimlik kartı gösterdi. Daha sonra M.B., iddiaya göre çakı çıkarıp, genç kızı tehdit etti ve sazlık alana götürdü.

Sazlık alanda telefonla aradığı kişiye, "Yeğenim K.S. bana çok yanlış yaptı. Kız arkadaşıma asıldı" diyen M.B.'nin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Genç kızın şikayeti üzerine M.B. gözaltına alındı. M.B.'nin ifadesinde, genç kızı tanımadığını ancak K.S. ile mahalleden tanıştıklarını, aralarında daha önceden yaşanan olay sebebiyle husumet bulunduğunu, bu sebeple kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi. K.S.'nin ise ifadesinde M.B.'yi tanımadığını, R.M.D. ile sahildeyken şüphelinin gelip kendisine tokat attığını, bunun üzerine olay yerinden kaçtığını söylediği bildirildi. M.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

 

İddianameden

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, M.B.'nin savunmasında suçlamaları kabul etmediği ancak mağdur genç kızın beyanının adli görüşmecinin tespiti ile birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin R.M.D.'yi tehdit ve hile ile gözlerden uzak bir alana götürdüğü, burada yine genç kızı tehdit ettiği, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği ve istismarda bulunduğu belirtildi.

 

25 yıl hapis cezası

Sanık M.B.'nin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık M.B. ise SEGBİS ile katıldı. Mahkemede, genç kızın pantolonunda sanığın DNA'sının bulunduğu belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.B., "Mağdurun alınan raporunda vücudunda darp ve ekimoz olmadığı belirtildi. Suçu işlemedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 5 yıl 15 ay hapis cezası verdi.



İHA
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