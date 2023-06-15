Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrollü olarak geçişlere izin verildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. KOCAELİ (İHA)
Kimyasal madde yola saçıldı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır devrildi. Kazadan sürücü burnu dahi kanamadan kurtulurken, yola saçılan kimyasal madde itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrollü olarak geçişlere izin verildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. KOCAELİ (İHA)