Kimyasal madde yola saçıldı

Kaza, Tavşanlı mevkii liman kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 41 VA 396 plakalı kimyasal yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hasar gören dorseden yola kimyasal madde aktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü A.Z. yara almadan atlatırken, jandarma ekiplerince kimyasal maddenin dökülmesi ile kayganlaşan yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola saçılan kimyasal maddeyi temizlemek için çalışma başlattı.

Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrollü olarak geçişlere izin verildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. KOCAELİ (İHA)

