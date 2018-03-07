Kız kaçırdığı iddasıyla darp edildi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Şanlıurfa'da 15 Şubat'ta kaçırıldığı öne sürülen evli S.C'nin bulunması için çalışma başlattı.
S.C'nin, 2 gün önce bulunduğu yeri bildirmesi üzerine ağabeyleri M.Ç. (31), H.Ç. (29), A.Ç. (33) ile arkadaşları S.Ç. (31), Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki adrese gitti.
Evin kapısını kırıp içeriye giren şüpheliler, buradaki M.A.Ç'yi darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.A.Ç, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri Bolu'da gözaltına aldı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA