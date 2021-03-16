Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Denetimleri

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 15.03.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 2768 iş yeri denetlenmiş olup 18342 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

 Maske takma kuralına uyulmadığı için 98 şahsa,

 Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 43 şahsa,

 Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 339 şahsa,

 Karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa,

 İzin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 2 iş yerine,

 Ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücüye,

 Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 2 iş yerine olmak üzere toplam 498 adet

idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs

yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik

tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;

 Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1446

araç

ve sürücüsü,

 Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 157 araç ve sürücüsü,

 Okul servis taşımacılığı yapan 115 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1718 araç

kontrol edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili

denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET

MÜDÜRLÜĞÜ