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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Denetimleri

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 15.03.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 2768 iş yeri denetlenmiş olup 18342 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Denetimleri

16 Mart 2021 Salı 10:11

 Maske takma kuralına uyulmadığı için 98 şahsa,
 Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 43 şahsa,
 Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 339 şahsa,
 Karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa,
 İzin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 2 iş yerine,
 Ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücüye,
 Sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 2 iş yerine olmak üzere toplam 498 adet
idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs
yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik
tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
 Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1446
araç
ve sürücüsü,
 Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 157 araç ve sürücüsü,
 Okul servis taşımacılığı yapan 115 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1718 araç
kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili
denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ
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