Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda

28.09.2020 günü İzmit ilçesinde bulunan 3 iş yeri ve 2 araçta eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde. 102.380 dal adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11.800 dal kaçak boş makaron ele geçirilmiş, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca yine 3 iş yerinde toplamda 143 kg açık tütün ele geçirilmiş olup, 4733 SKM suçu kapsamında gerekli idari işlemler yapılmıştır.



