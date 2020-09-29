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Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor

Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor

Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor

29 Eylül 2020 Salı 14:05

Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda
28.09.2020 günü  İzmit ilçesinde bulunan 3 iş yeri ve 2 araçta eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde. 102.380 dal adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11.800 dal kaçak boş makaron ele geçirilmiş, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca yine 3 iş yerinde toplamda 143 kg açık tütün ele geçirilmiş olup, 4733 SKM suçu kapsamında gerekli idari işlemler yapılmıştır.         

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