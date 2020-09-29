Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda
28.09.2020 günü İzmit ilçesinde bulunan 3 iş yeri ve 2 araçta eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde. 102.380 dal adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 11.800 dal kaçak boş makaron ele geçirilmiş, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca yine 3 iş yerinde toplamda 143 kg açık tütün ele geçirilmiş olup, 4733 SKM suçu kapsamında gerekli idari işlemler yapılmıştır.
Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor
Kocaeli Emniyeti göz açtırmıyor
Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda